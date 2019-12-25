Блогера Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

Журналист находится в розыске, в России он не живет с 2022 года.

Росфинмониторинг внес блогера Юрия Дудя* в список организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

До этого Минюст признал журналиста иностранным агентом. Закон об иноагентах требует от таких лиц маркировать свои публикации. Сотрудники Росфинмониторинга ведут учёт таких граждан.

Юрий Дудь* получил известность как ведущий телеканала "Матч ТВ" и автор YouTube-канала "вДудь". Он брал интервью у известных деятелей культуры и политики, а также снимал документальные фильмы на разные социальные темы. В 2022 году после начала спецоперации блогер покинул Россию.

Ранее мы сообщали, что Дудь* перед записью интервью с Александом Маршалом высказывал опасения из-за ФСБ.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.