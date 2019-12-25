  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Блогера Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов
Сегодня, 16:40
125
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Блогера Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

0 0

Журналист находится в розыске, в России он не живет с 2022 года.

Росфинмониторинг внес блогера Юрия Дудя* в список организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

До этого Минюст признал журналиста иностранным агентом. Закон об иноагентах требует от таких лиц маркировать свои публикации. Сотрудники Росфинмониторинга ведут учёт таких граждан.

Юрий Дудь* получил известность как ведущий телеканала "Матч ТВ" и автор YouTube-канала "вДудь". Он брал интервью у известных деятелей культуры и политики, а также снимал документальные фильмы на разные социальные темы. В 2022 году после начала спецоперации блогер покинул Россию.

Ранее мы сообщали, что  Дудь* перед записью интервью с Александом Маршалом высказывал опасения из-за ФСБ. 

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Теги: блогеры, юрий дудь
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии