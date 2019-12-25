Блогер из Германии погибла в ДТП во время медового месяца в Италии

За два дня до аварии девушка делилась в соцсетях свадебными фотографиями.

Немецкая фитнес-инфлюенсер Лаура Виктория Хэртиг скончалась от травм, полученных в результате ДТП с мотоциклом. Трагедия произошла во время медового месяца блогерши в Италии, сообщило Daily Mail.

По данным издания, Хэртиг ехала на велосипеде по горному перевау Селла. В какой-то момент она столкнулся с мотоциклом, которым управлял итальянский горнолыжник и участник Олимпийских игр Петер Рунггальдир. От сильного удара девушка и мужчина упали на дорогу.

Пострадавшую доставили на вертолете в больницу Больцано, а потом ее перевели в клинику в Баварии. Врачи боролись за ее жизнь 19 дней, но сердце девушки не выдержало.

Мотоциклист также получил серьезные травмы. За два дня до трагедии Хэртиг сообщила в соцсетях о своей свадьбе и рассказывала о медовом месяце в Альпах.

Ранее в Дубае погибла бразильская модель и блогер Кауана Билхар. Она упала с 27-го этажа небоскреба.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)