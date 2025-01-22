Четыре умные колонки вручили первым победителям акции МФЦ в Петербурге

Каждый тысячный участник получит умную колонку через чат-бот МФЦ.

В Петербурге определили первых победителей акции "Максимум возможностей с МФЦ Санкт-Петербурга". Им вручили умные колонки. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своём канале в мессенджере МАХ.

Промоакция стартовала 23 июня во всех городских многофункциональных центрах. По итогам первого этапа четыре петербуржца получили гаджеты за запись на оформление документов через чат-бот МФЦ в мессенджере МАХ. Победителей определили среди участников, оформивших запись в период с 23 июня по 23 июля.

Акция продлится до 23 сентября. Каждый тысячный участник старше 18 лет, записавшийся на приём через чат-бот, получит умную колонку. Следующие итоги организаторы подведут в конце августа. По словам губернатора, акция призвана мотивировать жителей активнее пользоваться современными цифровыми сервисами при получении государственных услуг.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.TV