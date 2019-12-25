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Прокуратура добивается компенсации пенсионеру, которого сбила машина на Гжатской улице
Сегодня, 9:50
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Прокуратура добивается компенсации пенсионеру, которого сбила машина на Гжатской улице

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Водителя привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению 87-летнего мужчины. В октябре 2023 года на пешеходном переходе на Гжатской улице его сбил автомобиль Volkswagen. В результате пенсионер получил раны, которые потребовали первичной хирургической обработки с наложением швов, сообщили 6 августа в надзорном ведомстве. 

Водителя привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде лишения прав. Также прокурор направил в суд исковое заявление о возмещении виновником ДТП причиненного морального вреда в размере 200 тыс. рублей, сейчас документ рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что байкер сломал ногу после ДТП на Пискаревском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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