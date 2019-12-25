Японские официальные лица в публичных выступлениях обычно никогда не подчеркивают, что именно США совершили бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.и

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выступил с Клятве о мире, произнесенной в 2026 году на памятной церемонии памяти жертв американской атомной бомбардировки. Мероприятие транслировалось местными телеканалами и показана на официальном сайте мэрии. Иностранный чиновник по случаю 81-й годовщины трагедии раскритиковал действия российского руководства на украинской территории. Однако он не упомянул о том, что именно Вашингтон в 1945 году являлся тем, кто сбросил на японский город атомную бомбу.

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Чиновник из Хиросимы в первой части своего выступления не произносил слова Россия, называя ее "большой державой", однако затем напрямую упомянул Москву и региональный конфликт на Украине. В рамках памятного мероприятия п-министр Японии Санаэ Такаити в ходе своего выступления также не упомянула США. Однако она пообещала, что Япония продолжит делать все возможное для ядерного разоружения и создания мира без ядерного оружия.

Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировки.

Фото: YouTube / yujiurano