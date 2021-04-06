МИД: в Японии обсуждают доступность Владивостока для ударов дальнобойных ракет

Евгений Волосастов рассказал о нарративе, который публикуют местные СМИ.

СМИ в Японии сообщают о доступности российского города Владивостока для нанесения туда воздушных ударов при постановке на дежурство властями из Токио дальнобойных ракет или появлении американских бомбардировщиков на местных базах. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал исполняющий представителя министерства по иностранным делам России Евгений Волосастов. Дипломат заметил, что сейчас сложно говорить о том, имеется ли в виду подсознательное нагнетание обстановки в регионе по шаблону, который был спущен журналистам сверху.

Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны "китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток. Евгений Волосастов, и.о. представителя МИД РФ в Токио

Напомним, чтр в мае текущего года секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил прессе о том, что японская территория в настоящее время милитаризуется, а речь ведется о наличии у страны ракет средней и меньшей дальности.

"Особое оружие". Битва между Россией и Японией может закончиться за один день.

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