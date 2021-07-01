"Особое оружие". Битва между Россией и Японией может закончиться за один день

Численность японских Сил самообороны более чем на 80% уступает российской армии.

Японская армия со своими современными истребителями и вертолетоносцами, уступает российской по количеству танков, наличию стратегической авиации и ядерного оружия. Об этом сообщило китайское издание NetEase.

В статье приводится мнение немецких военных экспертов, которые уверены, что России понадобится только один день, чтобы завершить боевые действия против Японии.

Численность японских Сил самообороны более чем на 80% уступает российской армии. А с учетом танкового парка ВС РФ отставание еще более существенно.

В реальном бою японский танк Type 10, который называют самым сильным в Азии, покажет свое бессилие перед российским Т-14 "Армата". По оценкам аналитиков, машину противника уничтожат еще до того, как ее экипаж наведет орудие на цель.

Парк японских ВВС состоит из американских истребителей F-15J и F-35A, а также самолетов ДРЛО E-2, сильно зависит от поставок из Соединенных Штатов. В настоящее время эксплуатация 147 машин F-35 затрудняется из-за перебоев с запчастями. Без стратегических бомбардировщиков у Японии нет возможности наносить удары по российской территории.

Напомним, что с весны 2022 года японские власти ввели несколько пакетов санкций против РФ. После этого Россия прекратила консультации с властями из Токио по вопросу о мирном договоре.

Фото: Magnific