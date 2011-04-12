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Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировки

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Кадзуми Мацуи напомнил о периоде после холодной войны.

Мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи в Клятве о мире, произнесенной на памятной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки процитировал слова первого президента Советского Союза Михаила Горбачева. Мероприятие транслировалось местными телеканалами и показана на официальном сайте мэрии. Иностранный чиновник указал собравшимся на то, что в 1989 году в мире нарастали движения за демократию, а также был разрушен символ холодной войны  между Востоком и Западом - Берлинская стена.

Экс-президент Горбачев однажды сказал так: "Нам нужен мир, мы должны стремиться к прекращению гонки вооружений, страха перед ядерным оружием, искоренить ядерное оружие, а региональные конфликты решать политическим путем".

Кадзуми Мацуи, глава Хиросимы

Напомним, что Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки проходит в Парке мира в городе, первом в мире испытавшем на себе использование ядерного оружия. Мероприятие проводится в 79-ю годовщину со дня трагедии.

В 2022 году мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки.

Фото и видео: YouTube / 広島ニュース TSS

Теги: кадзуми мацуи, михаил горбачев, ссср, хиросима, холодная война, ядерное оружие, япония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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