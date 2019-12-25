Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки

Кадзуми Мацуи призвал мир отказаться от ядерного оружия.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого на траурной церемонии памяти жертв ядерной бомбардировки. В мероприятии, проводимого в Парке мира, также принял участие премьер-министр Японии Фумио Кисида. События проходят на том месте, которое 77 лет назад стало братской могилой для сотен местных жителей.

Призываю вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: "На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других". Кадзуми Мацуи, мэр Хиросимы

В начале мероприятия члены японского правительства, руководства города и представителей дипломатических миссий возложили венки к монументу памяти жертвами. В 08:15 утра по местному времени в стране объявлена минута молчания. Именно в это время на город Хиросима упала американская атомная бомба. В конце церемонии власти выпустили в небо белых голубей.

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Фото и видео: YouTube / NHK WORLD-JAPAN