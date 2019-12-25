В МИД России оценили территориальные претензии Токио к Москве.

Реваншистский политический курс властей из Токио грозит привести к печальным последствиям, поэтому Москва предупреждает японских коллег об опасности этой линии. Соответствующий комментарий журналистам документального фильма "Забытый Генерал" для китайской компании "Лаолэй фильмс" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница посетовала на то, что азиатская страна не собирается извиняться или даже просто признаватьрезультаты Второй мировой войны. Во внешнеполитическом ведомстве видят в этом корень многих современных проблем. В частности, а японских школьных пособиях сделается акцент на необоснованных территориальных претензиях Японии к соседним государствам. Однако одновременно с этим не говорится о зверствах "японской военщины в годы Второй мировой".

Это способно привести к весьма печальным последствиям, как это уже было более 80 лет назад. Постоянно, публично и по дипломатическим каналам мы предупреждаем японскую сторону об опасности такого развития событий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова о протестах в Европе: реалити-шоу о людях неразумных.

Фото: МИД России