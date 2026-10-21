В МИД России оценили масштабные беспорядки в ЕС.

В Москве охарактеризовали массовые протесты в европейском регионе реалити-шоу о том, как буквально за пару часов превратиться из человека разумного в прототип человека. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства пояснила аудитории, что на глазах у мировой общественности показано, как быстро ломаются судьбы тех, кто не был причастен к подобным беспорядкам, но при этом ежедневно работал. Нарушители сломали результаты труда и тех, кто находился по другую сторону баррикад буквально за минуты.

Причем эти баррикады вы не увидите: это не те, что разделяют людей по воззрениям, это те баррикады, которые отличают человека разумного от человека неразумного. Ломаются судьбы тех, кто ворует, грабит, глумится. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова отметила, что ее умиляют мнения западных экспертов, которые видят в происходящих событиях только "протест дня". По мнению чиновницы, речь следует вести о реальном расчеловечивании.

Захарова о "новом Нюрнберге": работа ведется ежедневно, круглосуточно.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik