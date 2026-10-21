  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:24
118
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова о "новом Нюрнберге": работа ведется ежедневно, круглосуточно

0 0

В МИД России объяснили, чем занимаются госорганы и общественники по проблеме украинских преступлений.

Работа над систематизацией фактов преступлений киевского режима ведется в Москве ежедневно и почти в  круглосуточном режиме. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства пояснила аудитории, что в стране существует общественный трибунал. Вопросом занимаются также правоохранительные органы и различные государственные структуры во всех ветвях власти. Чиновники систематизируют преступления ВСУ и делают оценку по вынесению приговоров ответственным лицам. А активисты из общественных структурзанимаются сбором полевых доказательств, свидетельств, документируют случаи.

В этом смысле работа ведется. <...> Колоссальная, фундаментальная работа проводится Следственным комитетом, прокуратурой, нашими специальными службами, судами и общественниками и журналистами.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Со стороны России работа по подготовке "нового Нюрнберга" ведется, подчеркнула она. При этом в международно-правовом плане до суда над киевским режимом пока далеко, отметила Захарова.

Захарова призвала европейцев самим спасти себя от Зеленского.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид, нюрнберг
Категории: Новости России, Мировые новости, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии