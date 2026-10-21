В МИД России объяснили, какое будущее выбирает себе ЕС.

Европейские политические лидеры сами должны спасти себя от созданной ими же угрозы - от лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства рассказала, что у регионального сообщества сейчас есть всего два пути.

Надо один раз принять решение: либо они идут к обрыву, либо спастись от угрозы, которую они сами создали... Надо себя спасать от Зеленского. Как они нашпиговали его оружием, наркотой - им вся жизнь понадобится понять, что они натворили. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница объяснила, что глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас упомянула о планах новых рестрикций против российской нефти, "невзирая на энергетический кризис в Западной Европе". Мария Захарова полагает, что эстонка получает главный приз в номинации "мыши кололись и плакали, но продолжали есть кактус".

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik