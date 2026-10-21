В МИД России объяснили, как Великая французская революция влияет на современные погромы в стране.

Французское политическое руководство все время пыталось объяснить проблемы в европейской стране Россией, но в результате довели Францию до безумия. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства пояснила аудитории, что власти Елисейского дворца самостоятельно научили народ действовать во вред себе и разрушать всё то, что выстраивалось предыдущими поколениями.

Французская революция - это не только лозунги, не равенство и братство, но и гильотины, кровь буквально текла по брусчатке. Это погром абсолютный, тотальный, бессмысленный и беспощадный. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве уточнили, что краеугольным камнем французской идентичности по-прежнему остается Великая французская революция. Эти м событием в Париже восхищаются во всех аспектах и та часть общества, которая задает тональность другим и формирует повестку дня, создает учебники и продвигает культуру. Мария Захарова уточнили, что в сознании многих французов, в их менталитете революция является источником для вдохновения.

Захарова сравнила санкции ЕС против России с поеданием мышами кактуса.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik