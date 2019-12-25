Захарова сравнила санкции ЕС против России с поеданием мышами кактуса

В Москве сравнили решение Европейской комиссии в условиях энергетического кризиса в региональном сообществе ввести новые санкции против российской нефти с мышами, которые, согласно известной шутке, "плакали и кололись, но продолжали грызть кактус". Соответствующей информацией с общественностью поделилась через подписчиков в социальных сетях официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.
Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Ранее глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас заявила о желании Еврокомиссии включить в 22-й санкционный пакет против России новые рестрикции. В частности, речь идет о нефти. Это происходит, невзирая на европейский энергетический кризис.
Захарова опубликовала ролик с ответом на вопрос, кто напал на Европу.
Фото: МИД России
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