Захарова сравнила санкции ЕС против России с поеданием мышами кактуса

В МИД России не удержались от шутки в адрес недружественных стран из-за санкций.

В Москве сравнили решение Европейской комиссии в условиях энергетического кризиса в региональном сообществе ввести новые санкции против российской нефти с мышами, которые, согласно известной шутке, "плакали и кололись, но продолжали грызть кактус". Соответствующей информацией с общественностью поделилась через подписчиков в социальных сетях официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас заявила о желании Еврокомиссии включить в 22-й санкционный пакет против России новые рестрикции. В частности, речь идет о нефти. Это происходит, невзирая на европейский энергетический кризис.

Захарова опубликовала ролик с ответом на вопрос, кто напал на Европу.

Фото: МИД России