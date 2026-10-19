В МИД России рассказали о том, что ответственен за беспорядки в "цветущем саду".

В Telegram-канале опубликован видеоролик о протестах в нескольких европейских странах с ответом на вопрос, кто же в реальности напал на Европу. Соответствующей информацией с общественностью поделилась через подписчиков в социальных сетях официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны начала демонстрировать кадры с заявлениями политических лидеров из ЕС, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, главу европейской дипломатии и политики безопасности Каю Каллас, канцлера Германии Фридриха Мерца. Они говорили об угрозе, которая якобы исходит от Москвы.

Следом были показаны кадры беспорядков и погромов во Франции, Италии и Албании, сопровождающиеся вопросом: "Это русские?". В конце видеозаписи на этот вопрос дается однозначный ответ: "Нет, на "цветущий сад" напали европейцы".

Захарова призвала Албанию не перекладывать ответственность за протесты.

Фото и видео: Telegram / Мария Захарова