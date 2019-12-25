Захарова призвала Албанию не перекладывать ответственность за протесты

В МИД РФ назвали реальных виновных в беспорядках в Албании.

Москве отвергли обвинения политического руководства Албании в причастности Москвы к протестам в этой балканской стране. Соответствующей информацией с общественностью поделилась через подписчиков собственного Telegram-канала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Известно, что студенческие протесты продолжаются в столице Тиране с начала прошлой недели. Участники акций выражают несогласие в связи с политикой местных властей по отношению к учащейся молодежи. Активисты требуют улучшений в сфере преподавания и выступают против увеличения стоимости жизни для студентов. Подобные шествия проходят не только в Тиране, но и в других городах страны. Например, Дурресе, Шкодере, Эльбасане, Корче.

Нет уж - это, Эди Рама, граждане Вашей страны вышли на протесты, и не надо перекладывать свою ответственность на других. Разбирайтесь со своими внутренними проблемами сами. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что масштабные протесты на территории Албании начались еще в июне текущего года. Демонстранты выступали против строительства туристического комплекса в заповедной зоне, строительство которого поддерживал зять президента США Джаред Кушнер. Митинги получили название "Революция фламинго" из-за риска, который этот проект представлял для дикой природы. Демонстранты также требовали отставки премьер-министра. Позже демонстрации переросли в протесты студентов.

Санду совсем завралась в обвинениях в адрес Москвы, заявила Захарова.

Фото: МИД России