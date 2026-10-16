В России прокомментировали обвинения Молдавии об откатке технологий "вмешательства в выборы".

Майя Санду совсем завралась в обвинениях в адрес Москвы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 16 октября. Таким образом чиновница из внешнеполитического ведомства заметила, что говорит о словах президента Молдавии о якобы отработке в постсоветской республике "неких российских технологий вмешательства в выборы".

Теперь она рассказывает, что спустя десять лет подобных обвинений, под которыми нет ни слова правды, Молдавию делают лабораторией для возможного вмешательства. Ну уж совсем завралась Санду. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ



Мария Захарова добавила, что на этот раз речь идет о не просто о чудовищной лжи, а о лжи, перемешанной с глупостью.

Но единственное слово правды здесь есть. Это слово лаборатория. Только лаборантом там работает как раз Санду. Именно она превратила цветущую, развивающуюся дружественную к внешнему миру Молдавию в лабораторию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала слова Зеленского о попытках покушения.

Фото и видео: МИД России