В МИД России сказала, что украинский политик подводит свою страну к краху.

В Москве рассказали о том, что жизнь лидера киевского режима Владимира Зеленского уже привела к краху украинского государства. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 16 октября. Таким образом чиновница из внешнеполитического ведомства оценила слова политика с Банковой улицы о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала ему о нескольких попытках покушения. Владимир Зеленский добавлял, что его гибель не приведет к краху Украины, так как страна представляет из себя систему институтов, а не одного человека.

Какое же невероятное позорище этот Зеленский. Гибель его не приведет к краху Украины? Так его жизнь уже привела к краху государства Украина. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ призывает к осторожности за рубежом в условиях "охоты на россиян".

Фото: МИД России