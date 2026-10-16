Мария Захарова объяснила об интересе спецслужб из США к гражданам России.

Росиянам, выезжающим за рубеж, необходимо проявлять осторожность в условиях "охоты на россиян" со стороны американских спецслужб. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 16 октября. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила, что говорит о поездках, вне зависимости от имеющихся или потенциальных рисков. Она рекомендовала соотечественникам иметь контакты отечественных загранучреждений, которые доступны на сайтах и других аккаунтах.

Вынуждены вновь напомнить о необходимости соблюдать бдительность и осторожность при выезде за границу, даже при малейших подозрениях в наличии любого рода претензий со стороны американских правоохранительных органов в условиях развязанной Вашингтоном охоты за россиянами по всему миру. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила, что МИД РФ и российские посольства за рубежом всегда открыты к предоставлению информации и консультированию граждан.

Захарова: на кону стоит уничтожение энергетической инфраструктуры.

Фото и видео: МИД России