  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:21
34
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МИД РФ призывает к осторожности за рубежом в условиях "охоты на россиян"

0 0

Мария Захарова объяснила об интересе спецслужб из США к гражданам России.

Росиянам, выезжающим за рубеж, необходимо проявлять осторожность в условиях "охоты на россиян" со стороны американских спецслужб. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 16 октября. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила, что говорит о поездках, вне зависимости от имеющихся или потенциальных рисков. Она рекомендовала соотечественникам иметь контакты отечественных загранучреждений, которые доступны на сайтах и других аккаунтах.

Вынуждены вновь напомнить о необходимости соблюдать бдительность и осторожность при выезде за границу, даже при малейших подозрениях в наличии любого рода претензий со стороны американских правоохранительных органов в условиях развязанной Вашингтоном охоты за россиянами по всему миру.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила, что МИД РФ и российские посольства за рубежом всегда открыты к предоставлению информации и консультированию граждан. 

Захарова: на кону стоит уничтожение энергетической инфраструктуры.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, спецслужбы, туризм
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии