На местах падения обломков работают экстренные службы.

Женщина получила ранения в результате падения обломков БПЛА в Приморском районе после атаки ВСУ на Петербург. Пострадавшую госпитализировали, сообщила пресс-служба Смольного.

Случаи падения обломков беспилотного летательного аппарата зафиксировали в Приморском и Выборгском районах. Наибольший ущерб отмечен на улице Лидии Зверевой: пострадали фасад и остекление одного из многоэтажных жилых домов.

Спецслужбы эвакуировали жильцов из одного из домов ЖК "Шуваловский". Жителей двух подъездов временно разместили школе № 575. По поручению губернатора Александра Беглова им оказывают всю необходимая помощь.

Во время ночной атаки над Ленинградской областью и Петербургом силы ПВО сбили 45 БПЛА. Всего в сторону Северной столицы направлялось 55 дронов, из них 10 отразили в небе над Новгородской областью.

Фото: Piter.TV