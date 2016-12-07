Сезонное снижение тарифов на ЗСД будет введено впервые.

С 5 декабря текущего года в Петербурге изменится стоимость проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) для легковых автомобилей, оборудованных транспондером. Снижение коснется 24 маршрутов магистрали, сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что такую сезонную корректировку тарифов вводят в городе впервые. Инициатива направлена на то, чтобы сделать поездки по ЗСД доступнее для наиболее массового сегмента автомобилистов. При этом длительность периода действия сниженных ставок будут определять с учётом востребованности конкретных маршрутов.

Существенно — на 50% и более — подешевеет проезд в обоих направлениях на нескольких ключевых участках от южного выезда с КАД до Благодатной улицы и набережной реки Екатерингофки, от Шкиперского протока и набережной Макарова до Шуваловского проспекта, от Богатырского и Шуваловского проспектов до северного участка КАД.

На других направлениях снижение составит не менее 30%: это касается поездок от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта, а также от Шуваловского проспекта до Нового шоссе и до Белоострова.

При этом тарифы для небольших грузовых автомобилей и микроавтобусов останутся на прежнем уровне. Для водителей грузовиков и трёхосных автобусов, напротив, предусмотрена корректировка в сторону увеличения — она обусловлена более значительным воздействием такой техники на дорожное полотно.

Ранее сообщалось о планах объединить КАД, ЗСД и новые магистрали в единую сеть.

Фото: Piter.TV