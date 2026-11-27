Среди респондентов младше 35 лет положительное отношение к празднику встречается немного чаще, чем среди старших участников социологического опроса.

Большинство работающих жителей Санкт-Петербурга положительно относятся ко Дню матери. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного цифровым сервисом по поиску работы SuperJob. Эксперты установили, что такого мнения придерживаются 63 процентов участников опроса. Эти люди считают праздник важным. Они также называют маму главным человеком в своей жизни.

Нейтральную позицию заняли 27 процентов опрошенных респондентов. Отрицательно к этой памятной дате относятся лишь один процент населения, а девять процентов затруднились с ответом или впервые услышали о празднике. Социологи определили, что женщины одобряют День матери чаще мужчин. Речь идет о поддержке 71 процента против 55 процентов соответственно. Однако среди мужского населения больше тех, кто не смог определить своё отношение к празднику или совсем не знал о нём. Речь идет о 15 процентах против трех процентов среди женщин.

Около 10% жителей Петербурга готовы получать зарплату в цифровых рублях.

Фото: Piter.tv