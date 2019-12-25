С 2030 года россияне смогут заполнять анкеты онлайн.

Росстат будет раз в три года опрашивать россиян о планах завести детей и причинах, которые мешают им решиться на пополнение в семье. Ближайшее исследование намечено на 2027 год. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на проект постановления Минэкономразвития. на данный момент подобное исследование проводится раз в пять лет. В феврале текущего года российский президент Владимир Путин дал поручение проводить федеральные статистические наблюдения о репродуктивных планах населения не реже одного раза в три года.

Репродуктивные планы - один из самых динамичных показателей. Они могут меняться под влиянием экономических условий, мер социальной поддержки или социально-культурных трендов. пресс-служба Росстата

Профильное исследование проводится с 2012 года. Его результаты необходимы правительству в том числе для отслеживания реализации национального проекта "Семья". В проекте федерального бюджета на следующий год на него предусмотрены около 2,9 триллиона рублей. Эта сумма примерно на 87 миллиардов рублей больше, чем ранее планировалось чиновниками выделить на эти цели в том же году, по данным СМИ. Опрос включает в себя не только вопросы о желаемом количестве детей, но также о семейном положении респондентов, уже родившихся детях, их жилищных и материальных условиях. Программу следующего социологического исследования Росстат должен разработать и утвердить в 2026 году, уточняет издание.

Специалисты заметили, что при заполнении опросов в онлайн-режиме сохранятся и традиционные способы проведения опроса. Это требуется для того, чтобы участвовать могли разные группы населения, а результаты точнее отражали общую картину в стране. Также известно, что участие в исследовании будет добровольным. Личные сведения респондентов останутся конфиденциальными, а ответы граждан будут использоваться только для подготовки обезличенной сводной статистики. В Минтруде России напомнили, что обратная связь от населения учитывается при разработке новых мер поддержки семей и совершенствовании действующих государственных механизмов. Увеличение частоты исследований позволит социологам и властям повысить репрезентативность получаемых данных.

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Фото: Piter.tv