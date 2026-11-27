Пешехода сбил водитель грузовика.

Правоохранители Ленинградской области проводят проверку по факту смертельного ДТП в Приозерском районе. По информации МВД России, авария произошла накануне вечером на 95-м километре автодороги "Комсомольское — Приозерск".

Около поселка Судаково 66-летний водитель, управляя грузовой машиной с прицепом, совершил наезд на 50-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть вне зоны перехода. В результате пострадавший скончался сразу от полученных телесных повреждений.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга столкнулись два курьера. Один был на электроскутере, второй вел автомобиль Renault. Серьезных травм они не получили.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти