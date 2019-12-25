Мужчина находился в России нелегально.

Полицейские задержали мигранта, который открыл стрельбу и напугал жителей поселка имени Свердлова. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, вечером 25 ноября правоохранители Всеволожского района получили информацию о звуках выстрелов, доносящихся от дома 13 по Западному проезду. На месте обнаружили 37-летнего выходца из Средней Азии, находившегося в стране нелегально. Он стрелял резиновыми пулями из спортивного пистолета в воздух.

Хулигана доставили в отдел, необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: жителя Красногвардейского района задержали за угрозы матери. Нож изъят, возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV