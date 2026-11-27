Пулково показал обстановку в аэропорту после снятия ограничений.

Несмотря на отмены и задержки рейсов, обстановка в аэропорту Пулково в Петербурге остается спокойной. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В настоящее время аэропорт принимает и отправляет рейсы. Пассажиров предупредили, что в связи с действовавшими ранее ограничениями возможны корректировки расписания.

По состоянию на 9:00 более чем на два часа задержаны 25 рейсов, еще два отменены. Актуальную информацию нужно отслеживать на онлайн-табло.

Ограничения вводили на фоне режима беспилотной опасности в Ленинградской области, действующего рано утром 27 ноября. В небе над регионом с начала атаки уничтожили 45 дронов ВСУ. По словам губернатора Александра Дрозденко, обошлось без пострадавших и повреждений.

Видео: MAX\ пресс-служба Пулково