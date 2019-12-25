К розыску подключились полиция и волонтеры "Северо‑Запад".

В Петербурге разыскивают 12‑летнего школьника, который сбежал из больницы без верхней одежды. В настоящее время его местонахождение не установлено.

Как сообщил 78.ru, накануне мальчик получил травму головы и врачи диагностировали у него сотрясение мозга и наружную гематому. Ребенка доставили в больницу на улице Авангардной, однако подросток практически сразу самостоятельно покинул отделение. По словам мамы мальчика, он сказал, что пошел в туалет, но сам сбежал без куртки и шапки.

Позже сын прислал матери с чужого номера голосовое сообщение. В записи он сказал, что вернётся домой примерно через неделю. Женщина предполагает, что мальчика может скрываться у кого‑то из друзей. Сейчас поисками школьника занимаются полиция и волонтеры отряда "Северо-Запад".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге мальчик пропал после дня, проведённого в метро.

Фото: Piter.tv