В Петербурге разыскивают пропавшего 12-летнего Артемия Петрова

Школьник пропал в Петербурге после дня, проведённого в метро.

В Санкт-Петербурге ищут 12-летнего Артемия Петрова, который пропал вечером 2 ноября. Мальчик не вернулся домой и не ночевал там. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", ребёнок может находиться в северной части города — на территории от станции метро "Комендантский проспект" до "Садовой" либо от "Садовой" до "Парнаса".

Предположительно, в день исчезновения Артемий передвигался по метро и переходил с одной станции на другую. Его рост составляет 155 см, телосложение худощавое, волосы тёмные, глаза тёмно-зелёные.

В последний раз мальчика видели в чёрной куртке, футболке цвета хаки, жёлтых штанах и светлых кроксах.

Поисковые группы приступили к работе утром 3 ноября. Волонтёры опрашивают сотрудников заведений общепита, проверяют подъезды и детские площадки.

Фото: ЛизаАлерт