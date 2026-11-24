Речь идет о подземке в Ханое.

Делегация Петербурга начала официальный визит во Вьетнам. Город планирует подписать с властями Ханоя соглашение о развитии метрополитена, пишет "Бриф24" 24 ноября.

Северная столица предложит разработку проектной документации, проведение экспертизы, а также сопровождение строительства одного из участков подземки вьетнамской столицы. Помимо этого, Петербург рассчитывает наладить связи с провинцией Хынгйен. Она будет шестым регионом-партнером Вьетнама.

По словам губернатора Александра Беглова, развитие отношений с Вьетнамом – это приоритетное направление международной деятельности. В программе визита страны – посещение мавзолея Хо Ши Мина и возложение цветов к памятнику советским военным специалистам и герою СССР Герману Титову.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург передаст Вологодской области технику для обслуживания дорог.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)