Петербург передаст Вологодской области технику для обслуживания дорог

Петербург поможет Вологодчине обновить дорожное и промышленное оборудование.

Санкт-Петербург передаст Вологодской области специализированную технику для обслуживания дорог. Кроме того, предприятия региона получат роботов для переработки древесины. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Петербурга Александра Беглова с главой Вологодской области Георгием Филимоновым.

В 2026 году регионы отмечают 30-летие партнерских отношений. Во время встречи руководители обсудили дальнейшее сотрудничество в разных сферах, в том числе поддержку культурно-туристического центра "Вологда", расположенного в Петербурге.

Беглов отметил, что Вологодская область сохраняет семейные традиции и обладает значительным потенциалом в сфере образования, культуры и туризма. По его словам, регионы могут обмениваться опытом и перенимать друг у друга успешные практики.

В декабре в культурно-туристическом центре "Вологда" планируют открыть ресторан, где будут представлены блюда региональной кухни.

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