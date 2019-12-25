  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург передаст Вологодской области технику для обслуживания дорог
Сегодня, 14:52
201
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Петербург передаст Вологодской области технику для обслуживания дорог

0 0

Петербург поможет Вологодчине обновить дорожное и промышленное оборудование.

Санкт-Петербург передаст Вологодской области специализированную технику для обслуживания дорог. Кроме того, предприятия региона получат роботов для переработки древесины. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Петербурга Александра Беглова с главой Вологодской области Георгием Филимоновым.

В 2026 году регионы отмечают 30-летие партнерских отношений. Во время встречи руководители обсудили дальнейшее сотрудничество в разных сферах, в том числе поддержку культурно-туристического центра "Вологда", расположенного в Петербурге.

Беглов отметил, что Вологодская область сохраняет семейные традиции и обладает значительным потенциалом в сфере образования, культуры и туризма. По его словам, регионы могут обмениваться опытом и перенимать друг у друга успешные практики.

В декабре в культурно-туристическом центре "Вологда" планируют открыть ресторан, где будут представлены блюда региональной кухни.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти убрали первый снег. 

Фото: Pxhere

Теги:
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии