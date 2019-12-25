Более четверти компьютеров и смартфонов петербуржцев заражены вирусами.

Почти у трети петербуржцев компьютеры и смартфоны оказывались заражены вредоносными файлами: за январь–сентябрь 2026 года такие файлы обнаружили на 27,4% устройств жителей города. В Ленинградской области показатель составил 25,9%. С попытками заразить устройства через интернет столкнулись 17,2% петербургских пользователей и 16,6% пользователей из Ленобласти — об этом РБК Петербург сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

В корпоративном сегменте Петербурга локальные угрозы затронули 17,4% устройств, а веб-атаки — 9%; в Ленобласти — 9% и 5,8% соответственно. За тот же период "Касперский" заблокировал в городе почти 9,2 млн попыток перехода на поддельные ресурсы, а в области — более 2,4 млн.

Как пояснили в компании, злоумышленники маскируют страницы под популярные сайты, чтобы выманить логины, пароли и платёжные реквизиты.

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Фото: pxhere.com