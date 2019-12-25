Марина Ким рассказала о необходимости помочь отечественному предпринимательству.

Российские игрушки должны быть приоритетными при закупках в детские сады на территории страны. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала первый заместитель председателя профильного комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким из фракции "Справедливая Россия". Законодатель объяснила, что что сейчас доля отечественных игрушек на внутреннем рынке составляет всего девяти процентов.

Мы обязаны увязать выделение бюджетных средств на оснащение образовательных учреждений с прямым заказом на продукцию наших фабрик и заводов. Это даст импульс развитию отечественной промышленности и обеспечит детей качественными, безопасными и, что важно, своими играми и учебными пособиями. Марина Ким, депутат ГД РФ

Законодвтель подчеркнула, что игрушки и игры напрямую влияют на подсознание детей и формируют их взгляд на мир. Она призвала создавать такие продукты, которые станут хранителями российских ценностей. Также депутат надеется на закрепление в федеральном законе "Об образовании" отнесение игрушек к средствам обучения.

В ГД призвали не допускать утечки данных при использовании госслужащими ИИ.

Фото: Piter.tv