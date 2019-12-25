В ГД призвали не допускать утечки данных при использовании госслужащими ИИ

Марина Ким призвала пользоваться отечественными технологиями.

Российские государственные служащие могут передавать искусственному интеллекту (ИИ) задачи по анализу и обработке данных, однако использовать для реализации задач следует только проверенные отечественные модели. Это позволит исключить утечки данных за пределы страны. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала первый заместитель председателя профильного комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким из фракции "Справедливая Россия". Законодатель объяснила, что в в госорганах уже действуют внутренние инструкции, которые не позволяют использовать иностранные ИИ-агенты. По мнению Ким, полный запрет не нужен, так как достаточно просто опираться на сознательность сотрудников.

Безусловно, нам важно, чтобы госаппарат применял те модели искусственного интеллекта, которые для нас являются доверенными, проверенными, и чтобы никаких утечек вне границ нашего государства не произошло. Марина Ким, депутат ГД РФ

Политик уточнила, что государству важно развивать собственные ИИ-модели которые смогут отвечать требованиям современности.

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Фото: Piter.tv