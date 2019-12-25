В ГД предложили создавать детские комнаты в рабочих офисах

Марина Ким призвала власти к созданию в России полноценной семейной инфраструктуры.

В Государственной думе предложили обязать работодателей в стране создавать детские комнаты в рабочих офисах. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала первый заместитель председателя профильного комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким из фракции "Справедливая Россия". Законодатель объяснила, что в аэропортах и ресторанах давно работают такие комнаты, в которых можно поменять подгузники ребенку. Дополнительно в торговых центрах есть игровые пространства, в которых ребенка можно оставить под присмотром аниматоров. Политический деятель добавила, что такое нововведение для офисов будет чем-то большим, чем просто помощь работающим мамам, но станет еще одним шагом к формированию в России полноценной семейной инфраструктуры.

Возможно и правда пришло время для рабочих пространств. Такой шаг, кроме удобства для мамы, может стать еще одним преимуществом работодателя. "Кофе и печеньки" есть во всех офисах, пусть теперь появятся и детские комнаты. Марина Ким, депутат ГД РФ

Депутат Ким предложила добавить детские режимы во все умные колонки.

Фото: Piter.tv