Депутат Ким предложила добавить детские режимы во все умные колонки

Детские режимы с более мягкой подачей информации нужно внедрять в умные колонки и нейросети на российской территории. Соответствующее мнение огласила журналистам информационного агентства "ТАСС" первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким из фракции "Справедливая Россия". Законодатель объяснила, что контент "бесшовно" окружает граждан страны, несовершеннолетние в нем растут и относятся как к данности. Однако сейчас нужно научиться фильтровать поступаемые сообщения.
Даже в общении с умной колонкой ребенок много может чего "интересного" узнать. И действительно должны вводиться такие режимы для ребенка, в которых более мягкая подача информации, в которых стоят сдерживающие блоки на ту информацию, которая может ребенку навредить.
Марина Ким, депутат ГД РФ
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Фото: Piter.tv
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