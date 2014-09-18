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Депутат Ким предложила добавить детские режимы во все умные колонки
Сегодня, 12:16
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Депутат Ким предложила добавить детские режимы во все умные колонки

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Марина Ким призвала власти научиться фильтровать контент для детей.

Детские режимы с более мягкой подачей информации нужно внедрять в умные колонки и нейросети на российской территории. Соответствующее мнение огласила журналистам информационного агентства "ТАСС" первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким из фракции "Справедливая Россия".  Законодатель объяснила, что  контент "бесшовно" окружает граждан страны, несовершеннолетние в нем растут и относятся как к данности. Однако сейчас нужно научиться фильтровать поступаемые сообщения.

Даже в общении с умной колонкой ребенок много может чего "интересного" узнать. И действительно должны вводиться такие режимы для ребенка, в которых более мягкая подача информации, в которых стоят сдерживающие блоки на ту информацию, которая может ребенку навредить.

Марина Ким, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты объяснила, что для правильного обращения с любым изобретением человечества нужны правила безопасности. Она привела в пример огонь, который с одной стороны полезен, а с другой - опасен. 

В Госдуме предложили включить приложения для знакомств в "белые списки".

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, дети, марина ким, умные колонки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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