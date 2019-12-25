В Госдуме предложили включить приложения для знакомств в "белые списки"

Марина Ким считает, что демографическая политика России должна учитывать реальные изменения в образе жизни людей.

Первый заместителя председателя профильного комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким из фракции "Справедливая Россия" предложила включить приложения для знакомств в "белые списки" при сбоях связи. Соответствующей информацией парламентарий из нижней палаты поделилась с журналистами новостного агентства "РИА Новости". Политический деятель указала на то, что говорит не о развлечении для населения, а важном социальном инструменте. Он позволяет гражданам знакомиться друг с другом и выстраивать личные отношения, создавать семьи.

Считаю, что в условиях нестабильной работы интернета и перебоев со связью приложения знакомств стоит включить в так называемые белые списки, чтобы доступ к ним сохранялся даже при ограничениях. Марина Ким, депутат ГД РФ

Законодатель уверена, что в условиях, когда цифровая коммуникация для миллионов людей стала частью повседневной жизни, то ограничение доступа к дейтинг-сервисам отсекает один из самых понятных и массовых способов знакомства среди населения. Особенно чувствительны к проблеме оказываются жители крупных городов, которые из-за высокой загруженности чаще других стоят личное общение именно через онлайн-платформы.

