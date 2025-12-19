В ГД предложили интегрировать сайты знакомств с данными с "Госуслуг"

Ксения Горячева рассказала о важности сделать знакомства в интернете прозрачными.

Профили пользователей с сайтов знакомств должны быть интегрированы с информацией с единого портала "Госуслуг" для повышения прозрачности, но без раскрытия лишних персональных данных о человеке. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделала первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по просвещению Ксения Горячева, представляющая фракцию "Новые люди". Законодатель указала СМИ, что правоохранительные органы поддержали инициативу о маркировке на сайтах знакомств пользователей, имеющих судимость по ряду статей Уголовного кодекса страны. В текущий момент МВД совместно с Минцифры работают над онлайн-сервисом, который позволит пользователям реализовать такую проверку кандидата.

На "Госуслугах" запущен реестр злостных неплательщиков алиментов - это первый рабочий пример того, как государство делает социально значимую информацию доступной и проверяемой. Мы считаем логичным обсуждать интеграцию таких реестров с сервисами знакомств и будем вести диалог с платформами, которые ранее нас поддерживали Ксения Горячева, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты уточнила, что верификация на сайтах знакомств через национальный мессенджер МАХ пока что депутатами не обсуждалась. Если решение будет одобрено, то основой подтверждения личности станут именно "Госуслуги". По словам Ксении Горячевой, ситуация будет зависеть от позиции и технических решений министерства по цифровому развитию.

