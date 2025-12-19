  1. Главная
В Госдуме предложили повысить стипендию студентам-очникам до 18,9 тысячи рублей
Сегодня, 8:46
По словам Миронова, повышение стипендии позволит "сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки".

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить стипендию студентам-очникам до 18,9 тысячи рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, представленный главой фракции "Справедливая Россия".

Авторы инициативы предложили увеличить стипендию для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ. Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы сегодня, 23 января.

Миронов отметил, что повышение стипендии до этого уровня позволит "сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки". Он напомнил .что большинство студентов совмещают работу с учебой. Депутат также назвал необходимым проводить ежегодную индексацию стипендий.

Ранее в Госдуме призвали избавить школьников от "сюрпризов ЕГЭ".

