Миронов предложил в два раза увеличить расходы для повышения рождаемости

Депутат ГД РФ рассказал о дополнительных расходах, необходимых для увеличения демографических показателей.

Государственные расходы на реализацию программ по повышению рождаемости должны составлять три процента от уровня национального ВВП. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что сейчас среди программных предложений его коллег значится инициатива с прогрессивным материнским капиталом при увеличении выплат на вторых и третьих детей до 900 тысяч и 1,4 миллиона рублей соответственно. Крое этого политические деятели от фракции предлагают ввести отдельные возрастающие выплаты на погашение ипотеки. Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей при рождении первенца, 600 и 700 тысячах за второго и третьего ребенка.

Надо внедрять наши предложения, которые уже отчасти реализуются в регионах. И принимать принципиальное решение - об увеличении расходов на демографию. Сейчас это расходы на уровне 1,5% ВВП, нужно повышать их хотя бы до 3%. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

По словам законодателя такие новвоведения дадут России по 600 тысяч новых детей ежегодно. В прошлом году на территории страны родилось только 1,18 миллиона детей, но с дополнительной поддержкой рост показателя мог бы зафиксироваться в полтора раза. Также парламентарии предлагают запустить программы социального жилья от федерального правительства и льготной аренды с правом выкупа.

