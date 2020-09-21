В Петербурге надвинули почти 100 метров металлоконструкций над Цимбалинским путепроводом

В Петербурге продолжается масштабная реконструкция Цимбалинского путепровода. Как сообщает пресс-служба Смольного, строители успешно надвинули почти 100 метров металлоконструкций левого направления из запланированных 247 метров. Ранее аналогичная операция была завершена для правого направления – его пролёты уже закреплены на опорах.

Работы ведутся строго по графику. На сегодняшний день левое направление надвинуто примерно наполовину, а до конца лета планируется полностью установить все конструкции в проектное положение над железнодорожными путями.

Процесс сборки и надвижки осуществляется на специальном стапеле: металлоконструкции очищают пескоструйным методом, собирают и с помощью двух 200-тонных гидроцилиндров сдвигают на опоры. Каждый этап контролируется современными измерительными приборами. Из необходимых 5200 тонн металла на объект уже завезено около 5000 тонн, из которых на высоте смонтировано порядка 2800 тонн. Полностью готовы шесть из восьми опор путепровода, а также 16 из 20 секций подпорной стенки со стороны улицы Белы Куна.

После завершения реконструкции обновлённый путепровод улучшит транспортное сообщение между Невским и Фрунзенским районами, снизит нагрузку на соседний Невский путепровод и позволит пропускать высокоскоростные поезда по маршруту "Санкт-Петербург – Москва".

Фото: Правительство Петербурга