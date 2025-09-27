Между развязками КАД с Таллинским и Пулковским шоссе перекроют две полосы и ограничат скорость

Такие меры необходимы для ликвидации колейности на дорожном покрытии.

С 20 по 31 мая на Кольцевой автодороге Петербурга между развязками с Таллинским и Пулковским шоссе будут проводиться дорожные работы. Как пояснили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", движение по третьей и четвёртой полосам на участке с 79-го по 70-й километр внешнего кольца КАД будет полностью перекрыто.

По первой и второй полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч. Такие меры необходимы для ликвидации колейности на дорожном покрытии.

Автомобилистов просят заранее учитывать эти ограничения при планировании маршрутов. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что завершен ремонт съездов на развязке КАД с Московским шоссе.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"