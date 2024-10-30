На проспекте Луначарского мужчина выстрелил в прохожего

Пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Полицейские Калининского района задержали местного жителя, который стрелял в прохожего из сигнального пистолета. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 17 мая вечером на проспекте Луначарского.

Между 29-летним потерпевшим и злоумышленником случился конфликт из-за сделанного замечания. В результате пострадавших нет. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Утром 18 мая на улице Демьяна Бедного по подозрению поймали 38-летнего разнорабочего. Пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый в стрельбе из травмата в поселке Романовка. У пострадавшего зафиксировали ранения в области бедер.

Фото: пресс-служба МВД России