На проспекте Луначарского мужчина выстрелил в прохожего
Сегодня, 10:25
Пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Полицейские Калининского района задержали местного жителя, который стрелял в прохожего из сигнального пистолета. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 17 мая вечером на проспекте Луначарского. 

Между 29-летним потерпевшим и злоумышленником случился конфликт из-за сделанного замечания. В результате пострадавших нет. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Утром 18 мая на улице Демьяна Бедного по подозрению поймали 38-летнего разнорабочего. Пистолет изъят и направлен на экспертизу. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый в стрельбе из травмата в поселке Романовка. У пострадавшего зафиксировали ранения в области бедер. 

Фото: пресс-служба МВД России 

