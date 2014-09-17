Водитель мопеда погиб в аварии в Ломоносовском районе

Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в МВД России.

Рано утром 19 мая на 1-м километре трассы "Большая Ижора — Бронка — Пеники" 46-летний водитель незарегистрированного мопеда Alpha Racer RC50 не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в дерево. Мужчина скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Все обстоятельства аварии устанавливаются, правоохранители организовали необходимые проверки.

