  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель мопеда погиб в аварии в Ломоносовском районе
Сегодня, 9:56
119
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Водитель мопеда погиб в аварии в Ломоносовском районе

0 0

Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в МВД России. 

Рано утром 19 мая на 1-м километре трассы "Большая Ижора — Бронка — Пеники" 46-летний водитель незарегистрированного мопеда Alpha Racer RC50 не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в дерево. Мужчина скончался на месте от полученных телесных повреждений. 

Все обстоятельства аварии устанавливаются, правоохранители организовали необходимые проверки. 

Ранее на Piter.TV: смертельное ДТП с пожилым байкером под Петербургом обернулось уголовным делом по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Пенсионера не пропустил водитель автомобиля SsangYong Kyron.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ломоносовский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии