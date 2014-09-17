В посёлке Токкари задержана 19-летняя девушка за кражу 700 долларов из сейфа

В ночь на 19 мая в посёлке Токкари 19-летняя девушка проникла в дом местной жительницы и похитила из сейфа 700 долларов. Благодаря оперативной реакции полиции и помощи очевидца, злоумышленницу задержали по горячим следам. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, накануне мошенники позвонили 18-летнему сыну потерпевшей и, введя его в заблуждение, убедили передать ключи от дома курьеру.

Похищенные деньги изъяты, возбуждено уголовное дело. Девушка задержана.

