Схему хищения выплат для военных-контрактников пресекли в Петербурге

В Петербурге сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ совместно с Прокуратурой города и Росгвардией пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся мошенничеством и незаконной банковской деятельностью. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Преступники действовали по двум направлениям: они похищали федеральные и региональные выплаты, предназначенные для граждан, заключивших контракт на военную службу, а также осуществляли незаконные финансовые операции. С 2024 года злоумышленники, используя коррупционные связи, подбирали людей из социально уязвимых слоев населения, предлагая им контракты с Вооружёнными Силами. Получив доступ к банковским картам контрактников, они обналичивали средства через фирмы-"однодневки" и присваивали их.

В ходе расследования были проведены обыски в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, в результате которых изъяты значительные суммы денег, банковские карты, мобильные телефоны, оружие и документация. Общий ущерб от действий преступников превысил 10 миллионов рублей. На данный момент задержаны трое подозреваемых, в отношении которых избраны меры пресечения, включая арест и домашний арест. Ведётся работа по выявлению всех участников схемы и их коррупционных связей.

