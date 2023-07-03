Петербург возглавил рейтинг городов для поездок на июньские выходные

Среди зарубежных направлений лидируют Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия и Армения.

По данным аналитиков, в праздничные выходные с 12 по 14 июня 2026 года большинство россиян выбирают для отдыха отечественные курорты и города – на внутренние направления приходится 85% всех бронирований.

Сервис "Островок" отмечает значительный рост интереса к ряду городов. Так, спрос на поездки в Кострому вырос на 48%, в Нижний Новгород – на 43%, в Геленджик – на 41%, во Владивосток – на 31%, в Ярославль – на 22%, в Петрозаводск – на 16%. Популярность Москвы и Санкт-Петербурга также увеличилась – на 8% и 7% соответственно.

В десятку самых востребованных направлений на июньские выходные вошли: Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Псков и Кострома. Средняя стоимость забронированной ночи по России в этот период составляет 6,7 тысячи рублей.

