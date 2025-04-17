Стресс на работе: что больше всего раздражает петербуржцев

Согласно результатам открытого опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, среди трудоустроенных граждан России были выявлены основные факторы, вызывающие стресс на рабочем месте.

На первом месте по частоте упоминаний оказалось поведение коллег – 14% респондентов отметили, что токсичная атмосфера, конфликты и сплетни значительно влияют на их эмоциональное состояние. На втором месте – отношение руководителя к подчинённым (11%), а на третьем – непрофессионализм руководства (9%). Также среди причин стресса упоминаются некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия (по 6%).

Другие факторы, такие как авралы, перегрузки, проблемы с клиентами, хаос в процессах, нечёткие задачи и низкая зарплата, также вызывают беспокойство, но их отметили меньшее количество опрошенных. Только 12% участников опроса из Петербурга заявили, что не испытывают стресса на работе.

Интересно, что мужчины чаще обращают внимание на некомпетентность начальства и коллег, тогда как женщины больше страдают от негативного поведения окружающих и общей неорганизованности.

