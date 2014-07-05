В результате ракетной атаки в Белгороде повреждена крыша дома
Сегодня, 9:12
А в Борисовском округе накануне дрон атаковал автомобиль скорой помощи.

В Оперативном штабе Белгорода рассказали, что город и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу 20 мая. По предварительным данным, никто не пострадал. 

В Белгороде пробита крыша многоквартирного дома, на месте работают оперативные службы. А в Борисовском округе накануне дрон атаковал автомобиль скорой помощи. Уточняется, что водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, его госпитализировали в больницу. Машина также повреждена. 

Ранее на Piter.TV: за ночь над Ленинградской областью сбили три беспилотника. Режим воздушной опасности действовал с 04:37 до 08:13. В петербургском аэропорту Пулково задержали девять рейсов, отменены 20 самолетов. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Dghekson
Сегодня 9:40

Видимо фиолетово. Главное обсудили вопросы экономики и Ближнего Востока. Остальные подождут.

Ответов: 0
