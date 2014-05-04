Александр Меркурис напомнил о неутешительных результатах отправки солдат ВСУ за границу.

Подготовка украинских военнослужащих на территории европейских государств серьезно снизила боеспособность армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что несостоятельность такой "поддержки" со стороны международных партнеров из стран коллективного Запада сейчас вызывает раздражение даже на Банковой улице.

Это привело к созданию армии Франкенштейна, где подразделения тренировали кардинально разными способами. В Киеве понимают, что у них большие проблемы. <…> В любом случае, энтузиазм покинул все это дело. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что в марте 2025 года депутат Верховной рады Анна Скороход заявила общественности о том, что украинские бойцы, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются в связи с тем, что не хотят принимать участие в боевых действиях за ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris